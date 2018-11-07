video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة والغرب يتخليان عن خطة إجراء انتخابات ليبية فى ديسمبر

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 08:42 م
الأمم المتحدة والغرب يتخليان عن خطة إجراء انتخابات ليبية فى ديسمبر اقتراع _ صورة أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

قال دبلوماسيون ومصادر أخرى، إن الأمم المتحدة والقوى الغربية فقدت الأمل فى أن تجرى ليبيا انتخابات فى المستقبل القريب، وأنها باتت تركز أولا على المصالحة بين الفصائل المتنافسة المنخرطة فى دائرة من الصراع.

وفى مايو ، أقنعت فرنسا الأطراف الرئيسية فى ليبيا بالموافقة شفهيا على إجراء الانتخابات فى العاشر من ديسمبر، كسبيل لإنهاء الجولات المتكررة من إراقة الدماء بين الفصائل المتنافسة التى ظهرت بعدما ساند حلف شمال الأطلسى انتفاضة عام 2011.

لكن مسؤولين غربيين يقولون إن القتال الذى امتد لأسابيع بين الفصائل المتنافسة فى العاصمة طرابلس وحالة الجمود بين برلمانيين أحدهما فى طرابلس والآخر فى الشرق جعلا الهدف غير واقعي.

وإلغاء خطط إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هى أحدث انتكاسة للقوى الغربية التى ساعدت على الإطاحة بمعمر القذافى منذ سبع سنوات قبل أن تنسحب من المشهد لترى آمال الانتقال الديمقراطى تتبدد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة تدعم العمليات الإنسانية فى ليبيا بـ10.5 مليون دولار

الأمم المتحدة

إجراء انتخابات ليبية

ديسمبر

ليبيا

أخبار ليبيا




لا تفوتك
الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة