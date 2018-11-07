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الأمم المتحدة تنتهى من توزيع الطعام فى مخيم ناء بسوريا قرب الأردن

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:34 ص
الأمم المتحدة تنتهى من توزيع الطعام فى مخيم ناء بسوريا قرب الأردن مخيمات
رويترز
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قالت مسؤولة إغاثة اليوم الأربعاء إن الأمم المتحدة انتهت من توزيع المساعدات على آلاف السوريين، وأغلبهم من النساء والأطفال، الذين تقطعت بهم السبل فى الصحراء قرب الحدود مع الأردن.

ووصلت قافلة بقيادة الأمم المتحدة تضم أكثر من 70 شاحنة يوم السبت تحت حماية الجيش الروسى بعد شهور من التأخير لنقل أول شحنة من مساعدات الإغاثة من داخل سوريا إلى مخيم واقع تحت سيطرة المعارضة يضم أكثر من 50 ألف شخص.

وقالت فدوى عبد ربه بارود مسؤولة الأمم المتحدة لرويترز "انتهينا من توزيع جميع المواد، الإمدادات الغذائية والصحية ومواد الإغاثة الأساسية".

وأضافت "الوضع الإنسانى بأكمله فى مخيم الركبان ما زال مؤلما إذ هناك نقص في السلع الأساسية وقلق بخصوص توافر الحماية ووفاة عدد من الأطفال قيل إنهم لم يتمكنوا من الحصول على العلاج الطبي".

وقالت بارود إن المساعدات ستتيح فترة راحة قصيرة فقط، مضيفة أنه دون وصول مساعدات بشكل منتظم ستتدهور حالة المقيمين هناك في أوضاع صحراوية قاسية مع بدء فصل الشتاء.

 


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