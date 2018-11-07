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الأمم المتحدة: السعودية بمقدمة الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية باليمن

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:06 م
الأمم المتحدة: السعودية بمقدمة الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية باليمن الأمم المتحدة
كتب مصطفى عنبر
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كشف تقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) حول مستوى التمويل الدولى للاستجابة الإنسانية فى اليمن لعام 2018م، أن المملكة العربية السعودية تصدرت الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة فى اليمن بمبلغ 530.4 مليون دولار من المبلغ الإجمالى الذى جرى تقديمه ويبلغ نحو 1.54 مليار دولار.

 

وأوضح التقرير أن المملكة تصدرت أيضًا الدول المانحة خارج خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بمبلغ 196 مليون دولار من المبلغ الإجمالى 466.4 مليون دولار، مشيرًا إلى أن إجمالى التمويل داخل وخارج خطة الاستجابة الإنسانية بلغ 2.01 مليار دولار، مما يعكس حرص المملكة على جلب الاستقرار واستعادة الشرعية فى اليمن بالتوازى مع تخفيف المعاناة الإنسانية التى يعانى منها الشعب اليمنى سواء كانت فى المناطق التى تسيطر عليها الحكومة الشرعية أو تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية.

 


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