افتتاح 10 مراكز تكنولوجية جديدة خلال الاحتفال بالعيد القومى لكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه تم التشغيل التجريبى للمراكز التكنولوجية الجديدة بمراكز "كفرالشيخ، بيلا، والحامول، ودسوق، وقلين، وسيدى سالم، والرياض، وبلطيم، وفوة، وبالديوان العام".

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم افتتاح تلك المراكز خلال احتفالات العيد القومى للمحافظة، بالإضافة إلى عمل المقايسات لــ4 مراكز تكنولوجية جديدة بمصيف بلطيم، وبرج البرلس، وسيدى غازى، ومطوبس.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الاحتفالات بالعيد القومى الـ62 لمحافظة كفر الشيخ ستقام بمدينة الانتصارات، برج البرلس، يوم 14 نوفمبر الجارى، والذى يواكب ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية فى 4 نوفمبر، حيث سُتقام الاحتفال بساحة النصب التذكارى بمدينة برج البرلس، وسيتم اصطفاف الجنود والقوات البحرية وموسيقى القوات البحرية ووضع أكليل الزهور.