video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح 10 مراكز تكنولوجية جديدة خلال الاحتفال بالعيد القومى لكفر الشيخ

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:08 ص
افتتاح 10 مراكز تكنولوجية جديدة خلال الاحتفال بالعيد القومى لكفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه تم التشغيل التجريبى للمراكز التكنولوجية الجديدة بمراكز "كفرالشيخ، بيلا، والحامول، ودسوق، وقلين، وسيدى سالم، والرياض، وبلطيم، وفوة، وبالديوان العام".

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم افتتاح تلك المراكز خلال احتفالات العيد القومى للمحافظة، بالإضافة إلى عمل المقايسات لــ4 مراكز تكنولوجية جديدة بمصيف بلطيم، وبرج البرلس، وسيدى غازى، ومطوبس.

 

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الاحتفالات بالعيد القومى الـ62 لمحافظة كفر الشيخ ستقام  بمدينة الانتصارات، برج البرلس، يوم 14 نوفمبر الجارى، والذى يواكب ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية فى 4 نوفمبر، حيث سُتقام الاحتفال بساحة النصب التذكارى بمدينة برج البرلس، وسيتم اصطفاف الجنود والقوات البحرية وموسيقى القوات البحرية ووضع أكليل الزهور.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفر الشيخ : مد بحيرة البرلس بلنشين بتكلفة 4 ملايين جنيه

محافظ كفر الشيخ يناقش سد العجز بالمدارس وتحسين الخدمة الصحية

العثور على جثة متعفنة لسيدة مسنة داخل شقتها بكفر الشيخ

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مراكز تكنولوجية

فوه

بلطيم

قلين

البرلس




لا تفوتك
السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة