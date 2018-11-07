اعرف تفاصيل مكالمة محمد صلاح لـ "نحاتة المنيا" وماذا طلب منها؟

كتب محمد عبد العظيم

كشفت فنانة المنيا الشهيرة "مى عبد الله"، تفاصيل المكالمة الهاتفية التى تلقتها من النجم المصرى محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزى، على خلفية الجدل الذى أثير حول تمثاله الأخير الذى ظهر فى منتدى شباب العالم.

وقالت "مى عبد الله": انا فرحانة جدا.. لاعبنا الدولي وبطلنا الكابتن محمد صلاح شخصيا اتصل بي الآن، وشجعني جدا وقالي انتي فنانة شاطرة وانا دخلت صفحتك وشفت شغلك كله وعجبني جدا، وطلب مني عدم الالتفات للتعليقات السلبية واني هبقى فنانة كبيرة جدا وعالمية، وطلب مني اني اخد وقتي في عمل تمثال جديد له ليضعه في منزله".







