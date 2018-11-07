استعدادات بمطار القاهرة لاستقبال الوفود القادمة من شرم بعد انتهاء منتدى شباب العالم

شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأربعاء، استعدادات مكثفة لاستقبال الوفود القادمة من مطار شرم الشيخ الدولى وإعادة تسفيرهم إلى الدول القادمين منها وكذلك تشكيل فريق من العلاقات العامة لاستقبال الوزراء الذين شاركوا فى منتدى شباب العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى انتهت فاعلياته امس الثلاثاء.

وقالت مصادر بالمطار إنه تم تشكيل فريق من العلاقات لاستقبال الوفود الوزارية المصرية، وإنهاء إجراءات وصولهم من الصالة الحكومية بالمطار، أو صالة الخطوط الداخلية، بينما يتم سفر الوفود الدولية من صالة السفر الدولى.