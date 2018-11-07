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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% فى ختام تعاملات اليوم

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 08:24 م
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% فى ختام تعاملات اليوم البورصة أوروبا
وكالات
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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع صعود البورصات العالمية، وتركيز المستثمرين على نتائج الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة.

وأغلقت كافة القطاعات فى النطاق الأخضر بقيادة أسهم شركات البناء والبنوك والتجزئة لتكون الأفضل أداء فى البورصات الأوروبية.

وتأثرت البورصات الأوروبية إيجابيا بصعود الأسواق العالمية خاصة "وول ستريت"، حيث ارتفع "داو جونز" بأكثر من 350 نقطة خلال التعاملات بعد الانتخابات النصفية.

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.1% إلى 366.3 نقطة، وصعد "فوتسي" البريطانى بنسبة 1.1% إلى 7117.2 نقطة.

كما ارتفع "داكس" الألمانى بنسبة 0.8% إلى 11579.1 نقطة، فيما زاد "كاك" الفرنسى بنحو 1.2% مسجلا 5137.9 نقطة.

 


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