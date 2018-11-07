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اختتام بورصة لندن بعد مشاركة "السياحة".. والجناح المصرى يشهد إقبالا كبيرا

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 06:00 ص
اختتام بورصة لندن بعد مشاركة "السياحة".. والجناح المصرى يشهد إقبالا كبيرا وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط
كتبت آمال رسلان
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تختتم وزارة السياحة اليوم الأربعاء مشاركتها فى بورصة لندن الدولية للسياحة WTM، والتى انطلقت الاثنين الماضى بمشاركة متميزة حيث شهد الجناح المصرى طفرة فى التجهيزات التكنولوجية تختلف عن الأعوام السابقة، بشهادة شركات السياحة والفنادق المشاركة فى المعرض.

 

وقال إيهاب عبد العال الخبير السياحى وأحد المشاركين فى بورصة لندن أن الجناح المصرى على مدار الثلاثة أيام الماضية شهد إقبالا كبيرا من قبل الزوار، موضحا أن هذا الإقبال لم يكن متواجد فى السنوات الماضية مما يبشر بانعكاس جيد لأعمال البورصة على الحجوزات القادمة للعام 2019.

وشاركت مصر هذا العام فى البورصة بجناح مساحته 630 م 2، بالإضافة إلى دور علوى بمساحة 84 م 2، وكان هناك  56 عارض من بينهم 25 شركة سياحية و28 فندقا، وجناح للاتحاد المصرى للغرف السياحية وجناحين لشركة مصر للطيران.

 

وعقدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط عدد من الاجتماعات الهامة مع أكبر منظمى الرحلات وممثلى شركات الطيران بالإضافة الى سلسلة من اللقاءات الإعلامية من الجناح المصرى مع وكالات الأنباء والصحف والقنوات الدولية، كما أجرت الوزيرة مجموعة من اللقاءات التليفزيونية على الهواء من هناك، للترويج عن السياحة المصرية والإعلان عن الحملة الجديدة.


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