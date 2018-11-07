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إيطاليا ترحل 21 مصريا للإقامة غير الشرعية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:26 ص
إيطاليا ترحل 21 مصريا للإقامة غير الشرعية مطار القاهرة الدولى
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل
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وصل مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء، 21 مصريا مرحلين من إيطاليا، لإقاماتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل، وقامت سلطات المطار باتخاذ الإجراءات القانونية. 
 
وقالت مصادر بالمطار إنه وصل مبني الركاب رقم "1" بالمطار والمعروف بالمطار القديم، 21 مصريا مرحلين على طائرة خاصة قادمة من ايطاليا، وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية .
 
وأقر المرحلون في المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية الإيطالية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل ودخول البلاد والاقامة.
 
 
 
 
 

 


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مطار القاهرة

إيطاليا

الإقامة غير الشرعية




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