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إصابة 20 فلسطينيا فى مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحام مقام "النبى يوسف"

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:45 ص
إصابة 20 فلسطينيا فى مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحام مقام "النبى يوسف" قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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أصيب عشرون فلسطينيا، خلال مواجهات اندلعت اليوم الأربعاء، عقب اقتحام مئات المستوطنين "مقام النبى يوسف"، شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر أمنية محلية أن عدة جيبات عسكرية للاحتلال اقتحمت شارع عمان ومحيط مقام يوسف شرقا، وأطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطى تجاه عشرات الشبان، ما أدى إلى أصابة عدد منهم، فيما تسببت قنابل الغاز باشتعال النار فى عدد من المحلات.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطينى فى نابلس أحمد جبريل بأن شابا أصيب بكسر باليد وآخر بشظايا الرصاص الحى بالقدمين، ونقلا إلى المستشفى، فيما جرى علاج أربعة آخرين ميدانيا أصيبوا بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، و14 مواطنا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام المستوطنين المقام.

وأوضح أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول لمسنة كانت بحاجة لنقلها للمستشفى لتلقى العلاج، فى المنطقة الشرقية من المدينة.

وكان نحو ألف مستوطن اقتحموا مقام يوسف وسط حراسة مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلى، وأدوا طقوسا تلمودية.

فى السياق ذاته، أوضحت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الضاحية فى مدينة نابلس وقرية كفر قليل شرقا، واقتحمت منزل أحد المواطنين واتخذته نقطة مراقبة، واعتقلت شابا يبلغ من العمر (19 عاما) بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

 

 


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