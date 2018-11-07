إصابة 12 ووفاة سيدة فى 3 حوادث طرق بسوهاج من بينهم سقوط سيارة داخل ترعة

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج، عددا من حوادث الطرق المتفرقة على الطرق الرئيسية والفرعية خلفت ورائها عددا من الإصابات ووفاة قائد سيارة، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفيات المختلفة لتلقى العلاج والدفع بقوات إدارة المرور لرفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطرق محل الحوادث.

ومن جانبها، كشفت التحريات التى أشرف عليها اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، وقادها العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد مصطفى إبراهيم، مدير إدارة مرور سوهاج، أن الحادث الأول جاء بدائرة مركز شرطة جهنية بانقلاب سيارة بترعة السوهاجية بالطريق الزراعى، ناحية نجع عبد الرسول دائرة المركز.

انتقل مساعد المدير لقطاع الشمال، ومأمور وضباط المركز والمرور وقوات الإنقاذ النهرى، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 10542 أجرة سوهاج قيادة عصام حجازى عبد اللطيف جوده 32 سنة سائق ويقيم بناحية جهينة الشرقية دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطى الخاطئ مما أدى لإنقلابها بالترعة المشار إليها وتمكن الأهالى من انتشال جميع الركاب.

تم نقل " 8 " أشخاص من مستقليها للمستشفى المركزى مصابين " بحالة صدمة عصبية " منار مجدى عزوز 24 سنة موظفة ومرفت محمد عثمان وإسراء رفعت عبد العال وشيماء محمود إبراهيم وهويدا أحمد حسن و هند جمال عبد الرافع و آية محمد محروس ومروة رمضان محمد لتلقى العلاج اللازم وتواصل قوات الإنقاذ النهرى تمشيط مياه الترعة للبحث عما إذا كان يوجد ثمة أشخاص آخرين من عدمه وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم تم استخراج السيارة من الترعة والتحفظ عليها وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة.

كما شهد الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر دائرة مركز أخميم إنقلاب السيارة رقم 52269 ملاكى قنا قيادة حسين سيد مصطفى على 28 سنة عامل ويقيم بميدان سيدى عبد الرحيم القناوى قنــا أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار إطار السيارة الأمامى الأيمن مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة والدة قائد السيارة عليه أحمد عطا الله 60 سنة ربة منزل وإصابة قائد السيارة و شقيقته هدى سيد مصطفى على 32 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " والجميع يقيمون بذات الناحية.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى أخميم المركزى وبسؤال المصابين قررا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهة الجنائية وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة.

وجاء الحادث الثالث بدائرة مركز شرطة سوهاج بوجود مصادمة ومصابين بناحية المزالوة – دائرة المركز وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 81241 ملاكى سوهاج " فر قائدهاً هارباً " إصطدم بالدراجة البخارية رقم 85785 سوهاج قيادة ممدوح محمد هريدى 22 سنة ميكانيكى سيارات - ويقيم دائرة قسم أول سوهاج.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد الدراجة البخارية " سحجات متفرقة بالجسم " وعامر حسين محمد 37 سنة عامل ويقيم دائرة قسم أول سوهاج " كسر بالقدم اليمنى " مرافق الأول تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم تم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور وتم التحفظ على السيارة والدراجة البخارية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وضبط قائد السيارة.