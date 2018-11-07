إصابة طفلة بالحصبة الألمانية بأسيوط.. والصحة: مسح شامل لقرية درنكة

أسيوط ـ محمود عجمي

أرسلت مديرية الصحة بأسيوط، فريقا وقائيا لعمل مسح ضد الأمراض الوبائية والمعدية بقرية درنكة بعدما ظهرت حالة إصابة لطفلة بالقرية بالحصبة الألمانية.

وقال الدكتور أسامة حجازى مدير عام الرعاية الأساسية والطب الوقائى بصحة أسيوط، إنه تم إجراء مسح طبى لأطفال قرية درنكه، وذلك فى إطار جهود مديرية الصحة لتحصين الأطفال بالتطعيمات ضد الأمراض الوبائية، حيث أظهرت نتائج عينات عشوائية من الأطفال بعد ارسالها لمعامل وزارة الصحة، إصابة الطفلة "س.ع.ح" يبلغ عمرها عام.

وأضاف مدير عام الرعاية الأساسية والطب الوقائى بصحة أسيوط، تم تقسم منطقة قرية درنكة إلى عدة مربعات للبحث عن أى حالات اخرى بالمنطقة؛ مؤكدا إنه يتم تطعيم الأطفال بإعطائهم جرعة أولى عند عمر سنة واحدة والجرعة الثانية بعد مضى عام ونصف، مشيرا إلى متابعة أسرة الطفلة التى ظهرت إيجابية عيناتها على مدار الأسبوعين.