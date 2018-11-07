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إصابة شخصين فى حادث تصادم بكفر الشيخ

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:52 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم بكفر الشيخ حادث تصادم
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أصيب شخصان فى حادث سير على طريق أجيون التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، أثناء سيرهما على الطريق فصدمتهما السيارة من الخلف كان يقودها أحد العاملين بمركز شرطة فوه. 

قال حسن صبره، موظف بشركة الكهرباء، أن زوج شقيقته عبدالوهاب السيد صبره 40 سنة فلاح "، أصيب بكسور وحالة فقد للوعى ،وجمال مرسى سلامة، 55 سنة موظف بالآثار، فى حادث تصادم على طريق أجيون صدمهتم سيارة من الخلف أثناء قيادته لسيارته على الطريق.

وأضاف صبره، لـ"اليوم السابع"، تم استدعاء إسعاف فوه، لنقل المصابين للمستشفى دمنهور التعليمى، ولكن سائق الإسعاف والمسعف اشترطا مرافقة طبيب للمصابين للمستشفى، ولم نجد طبيب يرافق المصابين، فاضطررنا لنقل المصابين فى سيارتين خاصتين بعد ساعتين من الانتظار ،ونخشى من نقل المصابين فى تلك الحالة من تضاعف الكسور، مما اثار حفيظة أهالى المصابين وتجمعوا أمام المستشفى وبرغم صعوبة الموقف فضلنا الانسحاب ومرافقة المصابين للمستشفى.

وقال صبره، إنه يطالب الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ بمحاسبة المسئولين عن المستشفى عن هذا التقصير الذى قد يؤدى بحياة المصابين أو بأحدهما، خاصة أن محافظ كفر الشيخ لايصمت أمام الإهمال وعدم أداء الموظف الخدمات المكلف بأدائها للمواطنين.

 


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