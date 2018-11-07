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إحالة 54 طبيبًا بمستشفى الشهداء المركزى فى المنوفية للتحقيق لتركهم العمل

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:09 ص
إحالة 54 طبيبًا بمستشفى الشهداء المركزى فى المنوفية للتحقيق لتركهم العمل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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قرر اللواء ضياء حسب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، إحالة 44 طبيب بمستشفى الشهداء لتغيبهم عن العمل، 10 أطباء أخرين لتأخيرهم عن مواعيد العمل الرسمية، كما تم إحالة 37 من التمريض والإدارين والعمال وذلك لتغيبهم ،وإحالة 30 من العاملين للتأخير عن العمل.

وأكد رئيس مركز ومدينة الشهداء، فى بيان له على ضرورة انضباط العاملين، بجميع المصالح الخدمية لأهالى مركز الشهداء والقرى التابعة له وحفاظا على مبدأ الثواب والعقاب.

وشدد على إستمرار وتكثيف المتابعه وذلك من أجل أن يجد أهالى القرية والقرى المجاورة من يلبى طلباتهم وإحتياجاتهم ويقدم لهم أعلى درجات الخدمه ،بجميع المصالح الحكومية.

وأضاف حسب الله، على أنه ستستمر المتابعه لجميع العاملين بالجهاز التنفيذى بجميع أنحاء المركز، سواء كان طبيب أو مدرس أو مهندس أو فنى او موظف كل يعمل بالجهاز التنفيذى حتى يحدث الانضباط وتأدية الخدمه الجيده للمواطن.


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