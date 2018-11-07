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أمن الجيزة يكثف حملاته المتنوعة لضبط الخارجين عن القانون بأنحاء المحافظة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:12 ص
أمن الجيزة يكثف حملاته المتنوعة لضبط الخارجين عن القانون بأنحاء المحافظة حملات أمنية - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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داهمت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، عدة بؤر إجرامية، خلال حملة أسفرت عن ضبط 69 متهما بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة، وكميات من المواد المخدرة.

 

كما أسفرت حملة استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم عن ضبط 7 بائعين متجولين، و8 من الخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية، بالإضافة إلى تنفيذ 16 حكم قضائى، وإزالة العديد من حالات التعدى وإشغال الطريق الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية.

 

وشن ضباط مديرية أمن الجيزة حملة أمنية بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية، مما أسفر عن ضبط 6 أسلحة نارية وبيضاء، و3 قضايا مخدرات، وتنفيذ 59 حكم قضائي.

 

وشارك ضباط شرطة المرافق فى الحملة، حيث تم إزالة ورفع عشرات المخالفات التى تتسبب فى إعاقة حركة السير.

 

وواصل ضباط شرطة المرافق جهودهم بمدينة 6 أكتوبر، وقطاعى شمال وجنوب الجيزة، وبولاق الدكرور، والهرم، حيث تم تكثيف الحملات على تلك المناطق لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية، والباعة الجائلين.

 

كما حرر ضباط مباحث التموين بالجيزة 60 قضية تموينية، احتوت على إغلاق منشآت غير مرخصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى إنتاج خبز ناقص الوزن، وإدارة منشأة بدون ترخيص.

 

وفى منطقة فيصل تمكن رجال المباحث من ضبط 16 مشتبها به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 

 


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