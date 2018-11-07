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أمن الجيزة يعيد 2.5 مليون جنيه لسيدة أعمال من عصابة الضباط المزيفين بكرداسة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:10 م
أمن الجيزة يعيد 2.5 مليون جنيه لسيدة أعمال من عصابة الضباط المزيفين بكرداسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب بهجت أبو ضيف
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كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة غموض سرقة مجهولين ينتحلون صفة ضباط شرطة لمبلغ 2.5 مليون جنيه، من سيدة أعمال بكرداسة، حيث تبين أن رجل أعمال عرض على المجنى عليها شراء فيلا بكرداسة، وطلب منها إحضار النقود معها، وعقب ذلك استعان بـ3 عاطلين واستوقفوها مدعين أنهم ضباط شرطة واستولوا منها على النقود وفروا هاربين، وتمكن رجال المباحث من كشف هوية المتهمين وضبطهم.

تلقى العميد خالد كامل مأمور مركز شرطة كرداسة بلاغا من سيدة أعمال أفادت فيه بسرقة مجهولين مبلغ 2.5 مليون جنيه أثناء توجهها لمعاينة فيلا تمهيدا لشرائها بدائرة المركز.

وبإجراء التحريات تبين للعميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية بقطاع أكتوبر، والعقيد محمد أبو زيد وكيل فرقة مباحث شمال أكتوبر، تبين أن رجل أعمال يرتبط بعلاقة عمل بالمجنى عليها، قرر تدبير خطة لسرقتها، فعرض عليها شراء فيلا قيمتها 2 مليون و500 ألف جنيه، وطلب منها إحضار النقود معها خلال معاينة الفيلا.

وتوصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، أن رجل الأعمال اتفق مع 3 عاطلين للسطو على المجنى عليها بحجة أنهم ضباط شرطة، حيث استولوا منها على النقود، بعد ايهامها أنها مشتبه بها بالاتجار بالعملة، وفروا هاربين، وطلب منها المتهم عدم إبلاغ رجال المباحث، حيث أنه لديه القدرة على التواصل مع المتهمين وإعادة النقود لها، إلا أنه بعد مرور أسبوع قررت المجنى عليه إبلاغ مركز الشرطة.

ومن خلال إعداد عدة أكمنة تمكن المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة من ضبط المتهمين، وإعادة النقود لسيدة الأعمال، التى تقدمت بالشكر لرجال المباحث لنجاحهم فى استعادة المبلغ المالى.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.


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