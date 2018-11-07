أكسون موبيل العالمية تبدى رغبتها بتوسيع أعمالها بمجال البترول والغاز بمصر

كتب أحمد أبو حجر

أبدى برايان ميلتون رئيس شركة أكسون موبيل الرغبة القوية لشركته فى زيادة التعاون والتوسع فى أنشطتها فى مجال البترول والغاز، مشيداً بالتغيرات الإيجابية التى شهدها قطاع البترول فى مصر خلال السنوات الأربع الماضية والأرقام القياسية التى تحققت فى تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز والبترول ومشروعات البنية الأساسية والتكرير.

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع برايان ميلتون رئيس شركة اكسون موبيل العالمية وهشام العمروسى رئيس اكسون موبيل مصر، والتى تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع البترول والغاز فى إطار استراتيجية الوزارة التى تستهدف التوسع فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز وفتح مجالات عمل جديدة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.

وأضاف رئيس شركة أكسون موبيل أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول يعد نموذجاً يحتذى به فى باقى قطاعات الدولة، مشيراً إلى التاريخ الطويل والشراكة المتميزة مع قطاع البترول المصرى على مدار 115 عاماً خلال تواجدها فى مصر، حيث ساهمت بإيجابية فى مجال تكنولوجيا المنتجات البترولية وامتلاكها شبكة واسعة الانتشار من محطات الوقود البالغ عددها 350 محطة ومستودعات التخزين فى مختلف أنحاء مصر يدعمها اسطول سيارات نقل للمنتجات البترولية مجهز بأحدث التكنولوجيات للمساهمة فى تغطية جانب من احتياجات السوق المحلى من الوقود وزيوت السيارات.

وحضر المباحثات المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.

وعقب المباحثات شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اللقاء الذى نظمته شركة اكسون موبيل بمناسبة مرور 115 عاماً على تواجدها فى مصر تحت شعار "115 عاماً من الشراكة الناجحة فى تنمية مصر" بحضور الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وعدد من السفراء ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية.

وأشار الوزير فى كلمته إلى أن قطاع البترول ماض فى تنفيذ أهداف استراتيجيته الطموح بالتزام كامل ويأتى على رأس أولوياتها تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتطوير أنشطة التوزيع والتسويق باعتبارها مرآة قطاع البترول أمام المواطنين ودعم الشراكة المتنامية مع الشركات العالمية العاملة فى مصر فى مجال تسويق المنتجات البترولية لتطبيق أحدث التكنولوجيات والتقنيات المتطورة ومواكبة التطورات الحديثة لرفع كفاءة وتوفير استهلاك الوقود من خلال تحسين المواصفات الفنية ودراسة طرح أنواع جديدة تتناسب مع محركات السيارات الحديثة.

وأضاف الملا أنه جارى العمل على تنفيذ المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول ليسهم فى توفير امدادات الطاقة وتحقيق الجدوى الاقتصادية من البنية الأساسية التى تمتلكها مصر بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.

واستعرض الوزير التطور التاريخى لصناعة البترول المصرية التى يزيد عمرها لأكثر من قرن من الزمان والتحديات التى واجهتها بعد عام 2011 والاستراتيجية التى تم وضعها وأهم النتائج الإيجابية التى تحققت خلال السنوات الأربع الماضية والتى من أهمها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بعد دخول 4 مشروعات غازية عملاقة على الإنتاج وهى ظهر وأتول ونورس وغرب دلتا النيل وخفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى الثلث مقارنة بعام 2012 بالإضافة إلى إصدار قانون تنظيم سوق الغاز والذى يسمح للقطاع الخاص بالدخول والمنافسة فى كافة أنشطة صناعة الغاز فى مصر، فضلاً عن توقيع اتفاق حكومى مشترك بين مصر وقبرص لإنشاء خط أنابيب بحرى من حقل أفروديت القبرصى إلى مصانع إسالة الغاز المصرية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات فى مجال التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية وجارى تنفيذ عدد آخر من هذه المشروعات، هذا فضلاً عن البدء فى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لمواجهة تحديات المستقبل.

وأوضح الوزير أن نجاح وزارة البترول فى تنفيذ أهداف الاستراتيجية الجديدة استلزم بذل الجهد والعمل الشاق المكثف بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين من الشركات العالمية.

وفى نهاية كلمته أشاد الملا بالدور المهم لشركة إكسون موبيل فى نشاط تسويق وتوزيع المنتجات البترولية على مدار فترة عملها فى مصر ودعم مبادرة الوزارة لطرح بنزين 95 ذو العلامة التجارية لأول مرة بالسوق المصرية ومساهمتها فى برنامج تطوير الكوادر البشرية بقطاع البترول، مشيراً إلى أهمية الاستمرار فى دعم التعاون فى كافة أنشطة صناعة البترول والغاز.