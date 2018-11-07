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الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:11 م
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أسعار النفط اليوم الأربعاء 7-11-2018 برنت يتجاوز الـ73 دولارا للبرميل

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:00 م
أسعار النفط اليوم الأربعاء 7-11-2018 برنت يتجاوز الـ73 دولارا للبرميل النفط - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء 7-11-2018،  صوب 73 دولارا للبرميل بعدما اقتربت من أدنى مستوى منذ أغسطس ،وذلك بدعم تقرير بأن روسيا والسعودية تناقشان تخفيضات للإنتاج فى العام المقبل.

وصعد خام القياس العالمى برنت 1.18 دولار إلى 73.31 دولار للبرميل. وسجل الخام 71.18 دولار للبرميل يوم الثلاثاء وهو أدنى مستوى له منذ 16 أغسطس، فيما سجل الخام الأمريكى نحو 63.01 دولار للبرميل.

وارتفع الخام عقب خسائر فى وقت مبكر من الجلسة بعدما قالت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مصادر غير محددة فى منظمة البلدان المصدرة للبترول إن روسيا والسعودية بدأتا مناقشات ثنائية بشأن تخفيضات محتملة لإنتاج النفط فى 2019

وقال أوليفييه جاكوب المحلل فى بتروماتركس فى إشارة لمحادثات تخفيضات الإمداد المحتملة ”أعتقد أنه مجرد تدخل لفظى ومحاولة لإعادة بعض المضاربات على ارتفاع الأسعار إلى السوق“.

وزير النفط النيجيرى: أوبك بحاجة لبيانات بشأن إنتاج إيران
 

فيما قال وزير النفط النيجيرى إيمانويل إيبى كاتشيكو يوم الأربعاء إن أوبك بحاجة إلى بيانات عن أثر العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، مضيفا أن إنتاجها قد لا يتراجع التراجع الحاد الذى توقعه البعض.

وأبلغ كاتشيكو وسائل الإعلام خلال مؤتمر أسبوع نفط أفريقيا أن ”إنتاجهم ربما لا يهوى. نحتاج تلك الأرقام (قبل اجتماع أوبك القادم)“ مشيرا إلى أن إيران خضعت لعقوبات من قبل.

الكويت تخطط لزيادة طاقة إنتاج النفط الخفيف إلى 250 ألف برميل يوميا
 

بينما قال الرئيس التنفيذى لشركة نفط الكويت جمال جعفر يوم الأربعاء إن بلاده تخطط لزيادة قدرتها الإنتاجية من النفط الخفيف خلال خمس سنوات إلى 250 ألف برميل يوميا من نحو 175 ألف برميل يوميا حاليا.

حديث المسؤول الكويتى جاء خلال احتفال بثه التليفزيون الرسمى بتصدير أول شحنة من النفط الخفيف فى تاريخ الكويت بحضور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال جعفر ”تسعى الشركة جاهدة للبدء بتنفيذ المرحلة الثالثة (من تطوير الحقول الجوراسية فى شمال الكويت) والهادفة إلى رفع الطاقة الانتاجية للغاز الحر إلى مليار قدم مكعب يوميا“.

وقال وزير النفط الكويتى بخيت الرشيدى خلال الاحتفال إن بلاده وصلت فى الوقت الحالى إلى طاقة إنتاجية قدرها 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا و175 ألف برميل يوميا من النفط الخفيف من حقول الشمال.

كانت الكويت أعلنت فى يوليو تصدير أولى شحناتها من الخام الخفيف الممتاز.

 


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