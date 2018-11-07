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أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء 7-11 2018

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:33 ص
أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء 7-11 2018 فاكهة - صورة أرشيفية
أسماء أمين
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استقرت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 7 نوفمبر، بحيث بلغ سعر البرتقال البلدى من 3-3.5 جنيها فى سوق العبور.

وارتفع سعر كيلو البرتقال السكرى جنيها ليصل إلى 4 جنيهات، وبلغ سعر اليوسفى من 3 إلى 7 جنيهات.

ووصل سعر كيلو التين البرشومى من 6- 10 جنيهات، والعنب الأحمر بلغ سعر الكيلو من 3.5- 5 جنيهات، وسعر الجريب فروت جنيها من 4-5 جنيهات.

بينما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 22 جنيها، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 18 جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة من 3 إلى 6 جنيهات، ووصل سعر الرمان من 3 إلى7 جنيهات للكيلو، وسعر الكاكا بلغ من 5-11 جنيها، وبلغ سعر البلح 20 جنيها.


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