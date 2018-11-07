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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 -11-2018 فى مصر

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:15 ص
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 -11-2018 فى مصر مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 7-11-2018 بقيمة جنيه واحد ليسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارا ومبيعا فى سوق الصاغة بمصر حوالى 614 جنيها للجرام.

 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18: 626 جنيها

عيار 21: 614 جنيها

عيار 24: 702 جنيها

الجنيه الذهب: 4912 جنيها

الأوقية: 1228 دولار

 

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

 

"اليوم السابع" يحرص على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا وبتحديث فورى للأسعار فى السوق المحلية مصحوبا بسعر كل الأعيرة التى يتم عليها تداول فى السوق.

 

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وهو اختلاف غير مؤثر على السعر النهائى للذهب.

 

وجاء تراجع سعر الذهب فى مصر بالتزامن مع انخفاض السعر العالمي للأوقية لستجل 1228 دولار منخفضة بقيمة 5 دولارات قياسا على أسعار مساء أمس.


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