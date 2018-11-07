أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 7 - 11 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 7-11-2018.



إيقاف تداول 14 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، العز للسيراميك و البورسلين، جلوبال تليكوم القابضة، سماد مصر ايجيفرت، الخدمات الملاحية والبترولية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، القاهرة للدواجن، حديد عز، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، السويس للأسمنت، رواد السياحة.



البورصة تربح 7.3 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 773.369 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 276 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه عبر تنفيذ 34.2 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 11.71%، والعرب على 11.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.98% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.01%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 56.4 مليون جنيه، 25.6 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.2 مليون جنيه، 58.3 مليون جنيه، 25 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 13615 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 2194 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.43% عند مستوى 13317 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.58% عند مستوى 692 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 1737 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 46 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 25.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%

- السويس للأسمنت بسعر إغلاق 14.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.04%

- جلوبال تليكوم القابضة بسعر إغلاق 3.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.42%

- سماد مصر بسعر إغلاق 4.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.10%

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 13.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.98%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.36%

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 110.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.14%

- العز الدخيلة للصلب بسعر إغلاق 961.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.75%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 8.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.75%

- أجواء للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 3.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.45%