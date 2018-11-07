أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 7-11-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 7-11-2018، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 773.369 مليار جنيه.



البورصة تربح 7.3 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 773.369 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 276 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه عبر تنفيذ 34.2 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 11.71%، والعرب على 11.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.98% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.01%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 56.4 مليون جنيه، 25.6 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.2 مليون جنيه، 58.3 مليون جنيه، 25 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 13615 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 2194 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.43% عند مستوى 13317 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.58% عند مستوى 692 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 1737 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 46 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.



تغريم 4 شركات قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع غرامة مالية على 4 شركات لمخالفتها قواعد القيد.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء، إنها قررت توقيع التزام مالي على شركة البويات والصناعات الكيماوية - باكين بنحو 10 آلاف جنيه، يسدد خلال 15 يوماً من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد.

وأرجعت قرارها إلى مخالفة باكين لأحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 42 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية

كما قررت البورصة توقيع التزام مالي على شركة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، قدره 10 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوماً، من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد ، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، و المادة 44 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

بينما قررت لجنة القيد توقيع التزام مالي قدره 5 آلاف جنيه على شركة السويس للأكياس، يسدد خلال 15 يوماً من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة (30) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقررت توقيع التزام مالي بنحو 5 آلاف جنيه على شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، يسدد خلال 15 يوماً من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة (30) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وأشارت إلى أنه لن يتم اعادة التعامل على أسهم الشركة إلا بعد موافاة البورصة بتقارير الافصاح، التي توضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما.