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5 ملايين جنيه لإنشاء "معمل جراحات وأورام الكبد" بمستشفى سوهاج الجامعى

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:32 م
5 ملايين جنيه لإنشاء "معمل جراحات وأورام الكبد" بمستشفى سوهاج الجامعى الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، أنه جاري إنشاء "معمل جراحات وأورام الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وزراعة الكبد التجريبية" بمستشفي سوهاج الجامعى، وذلك بدعم من صندوق العلوم والتنمية والتكنولوجيا بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه، تحملت منها الجامعة مليون جنيه.

وأضاف عزيز فى بيان له، أن ذلك يأتي ضمن خطة الجامعة للبدء في الخطوات الأولي لإنشاء مستشفي أمراض وجراحات الكبد والجهاز الهضمي، حيث إن هذا التخصص لم يكن موجوداً، وذلك لخدمة المرضي المترددين علي المستشفي الجامعي من أبناء الصعيد.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق عميد كلية الطب البشري، إنه تنفيذاً لتلك الخطة قامت إدارة الكلية بالاستفادة من أعضاء هيئة التدريس الذين تم إرسالهم في بعثات للحصول علي درجة الدكتوراة في هذا التخصص من دول أوروبية، وعلي رأسهم الدكتور أشرف محمد البدري مدرس جراحة أورام وزراعة الكبد بالكلية، تم تعيينه مديراً تنفيذاً بهذه الوحدة تحت الإنشاء، وتكلفته بالتقدم لمشروع صندوق العلوم والتكنولوجيا، نجحت من خلاله الجامعة في الحصول علي هذا التمويل.

وقال الدكتور حسان النعماني وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن إنشاء هذه الوحدة سيساعد علي نشر العديد من الأبحاث العلمية، التي سيتم إجراؤها داخل هذه الوحدة في المجلات العلمية العالمية.

فيما قال الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، إن ما سيتم تقديمه من خدمات مجتمعية من خلال هذه الوحدة، يجعلها مكملة لمنظومة القضاء علي قوائم الانتظار تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، وذلك في مجال تخصص أورام وزراعة الكبد.

وأضاف الدكتور حمدي سعد مدير عام المستشفي الجامعي، أنه ضمن الخطة التنفيذية لتنفيذ هذا المشروع، يتم حالياً إعداد مناقصة تطرح خلال الأيام القليلة القادمة لتوريد الأجهزة والمعدات اللازمة لإنشاء هذه الوحدة.

 

 


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