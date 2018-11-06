3 معلمين يتهمون شابين بسبهما لمنعهما من معاكسة الطالبات أمام مدرسة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

اتهم معلمان وأخصائي اجتماعي بمدرسة الغزالي الإعدادية بالغرق، بمحافظة الفيوم، عامل وشقيقه، بالتعدي عليهم بالسب والشتم أثناء منعهما من الوجود أمام المدرسة، لاعتيادهما معاكسة الطالبات أثناء خروجهن من المدرسة.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من كل من "ع.ع" "57 سنة- مدرس"، و"م.م" "58 سنة-مدرس "، و"ص.ش" " 40 سنة - إخصائي اجتماعي" ، وجميعهم يعملون بمدرسة الغزالي الإعدادية المشتركة بقرية الغرق، بتضررهم من كل من "محمد.ص" "19 سنة-عامل"، وشقيقه "عبد الواحد.ص" " 25 سنة- دبلوم تجارة"، ويقيما بنفس القرية، لتعديهما عليهم بالسب والشتم أثناء منعهم من الوقوف أمام المدرسة، لاعتيادهما معاكسة الطالبات عقب خروجهن من المدرسة مع انتهاء اليوم الدراسي.



وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بالاتهام، أنكرا ما نسب إليهما من اتهام، وتحرر محضر بالواقعة، رقم 7592 لسنة 2018م إداري مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.