video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

3 معلمين يتهمون شابين بسبهما لمنعهما من معاكسة الطالبات أمام مدرسة بالفيوم

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:00 م
3 معلمين يتهمون شابين بسبهما لمنعهما من معاكسة الطالبات أمام مدرسة بالفيوم اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم
الفيوم - رباب الجالي
إضافة تعليق

اتهم معلمان وأخصائي اجتماعي بمدرسة الغزالي الإعدادية بالغرق، بمحافظة الفيوم، عامل وشقيقه، بالتعدي عليهم بالسب والشتم أثناء منعهما من الوجود أمام المدرسة، لاعتيادهما معاكسة الطالبات أثناء خروجهن من المدرسة.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من كل من "ع.ع" "57 سنة- مدرس"، و"م.م" "58 سنة-مدرس "، و"ص.ش" " 40 سنة - إخصائي اجتماعي" ، وجميعهم يعملون بمدرسة الغزالي الإعدادية المشتركة بقرية الغرق، بتضررهم من كل من "محمد.ص" "19 سنة-عامل"، وشقيقه "عبد الواحد.ص" " 25 سنة- دبلوم تجارة"، ويقيما بنفس القرية، لتعديهما عليهم بالسب والشتم أثناء منعهم من الوقوف أمام المدرسة، لاعتيادهما معاكسة الطالبات عقب خروجهن من المدرسة مع انتهاء اليوم الدراسي.

 وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بالاتهام، أنكرا ما نسب إليهما من اتهام، وتحرر محضر بالواقعة، رقم 7592 لسنة 2018م إداري مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 20 طن أرز تمويني غير صالح للاستهلاك الآدمى بالفيوم

السيطرة على حريق محول كهرباء بمدرسة ثانوية فى الفيوم

الفيوم

محافظةالفيوم

المحافظات

اخبارالمحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

وصفات طبيعية استعدى بيها للشتاء على طريقة أنجلينا جولى وكيت وينسلت

وصفات طبيعية استعدى بيها للشتاء على طريقة أنجلينا جولى وكيت وينسلت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة