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3 حالات مرضية من اليمن تصل مطار القاهرة للعلاج وراكب متوفى قبل هبوط الرحلة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:48 م
3 حالات مرضية من اليمن تصل مطار القاهرة للعلاج وراكب متوفى قبل هبوط الرحلة مطار القاهرة
كتب هانى عثمان
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استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء، 3 ركاب يمنيين الجنسية مصابين، بينما توفى راكب يحمل الجنسية ذاتها على الطائرة قبل وصول الرحلة لاستكمال علاجه، وكانوا فى طريقم للقاهرة لتلقى العلاج.
 
قالت مصادر بمطارالقاهرة: وصل علي الطائرة اليمنية القادمة من صنعاء ، 3 حالات مرضية ليمنيين من أعمار مختلفة بهم حالات تحتاج العلاج من جلطة بالمخ، وثقب بالقلب وبتر للرجل، مشيرة إلى توفى راكب على الرحلة قبل هبوطها بالمطار. 
 
وأوضحت المصادر، أنه تم الاستعانة بـ 4 سيارات إسعاف من المطار، وتم تشكيل فريق من إسعاف المطار تحت اشراف محمود غنيم مشرف الاسعاف ، تولي إنزال الحالات المرضية من الطائرة، وإنهاء اجراءات وصولهم من الصالة، وخروجهم من المطار ونقلهم إلى المستشفى لعلاجهم، وتم إنهاء إجراءات خروج الجثمان ونقله إلى مستشفى هليوبوليس، وإبلاغ السفارة اليمنية بالقاهرة.
 

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