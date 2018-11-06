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26 نوفمبر.. الحكم على عيسى حياتو فى قضية استغلال بث بطولات كرة القدم

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:55 م
26 نوفمبر.. الحكم على عيسى حياتو فى قضية استغلال بث بطولات كرة القدم عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم سابقا-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف
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حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، محاكمة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم سابقا وهشام العمرانى سكرتير عام الاتحاد سابقاً، فى اتهامهما بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية لجلسة 26 نوفمبر للحكم. 
 
وكانت الدكتورة منى الجرف رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اتهمت فى بلاغ رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم السابق بمخالفة المادة "8" فقرات "أ"و"ب" و "د" من قانون "5" حماية المنافسة وإساءة استخدام حق امتلاك استغلال البث المتعلق ببطولات كرة القدم، حيث أسنده لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحه للشركات الأخرى الراغبة فى الحصول عليه، وذلك لمدة 12 عامًا ما بين 2017 و2028.
 
 

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