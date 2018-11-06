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"يعنى إيه الاحتياطى الأجنبى وفايدته؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 06:00 ص
"يعنى إيه الاحتياطى الأجنبى وفايدته؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" الإعلامى أحمد يعقوب
كتب – حسن رمضان
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يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع "يعنى إيه الاحتياطى الأجنبى وإيه فايدته للاقتصاد والمواطن؟"، وذلك من خلال استضافة خبراء ومحللين متخصصين فى مجال الاقتصاد الكلى.
  
يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية نيرة شريف، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى و"التجارى وفا بنك" وبنك التعمير والإسكان.
 
 

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