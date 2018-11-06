وكيل "أوقاف سوهاج" يجتمع بمديرى الإدارات لمتابعة تنظيم احتفال المولد النبوى

سوهاج – عمرو خلف

عقد الشيخ علي محمد طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، اجتماعًا اليوم الثلاثاء مع مديري الإدارات الفرعية للوقوف على سير العمل ومتابعة الخطة الدعوية وإصدار بيان بجميع مكاتب التحفيظ على مستوى المحافظة، وكذلك التحذير من أى محفظ ينتمى إلى جماعة أو فكر متطرف ووقفه عن العمل على الفور.

كما ناقش الاجتماع تنظيم احتفالية كبرى 15 ربيع الأول القادم بمناسبة المولد النبوي الشريف بحضور قيادات المحافظة، وإقامة احتفالية كبرى في كل إدارة فرعية على مدار شهر ربيع الأول مع تقديم إنجازات كل إدارة أسبوعيًا فى تقرير يقدم لإدارة الدعوة بالمديرية.