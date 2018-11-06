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وكيل "أوقاف الإسكندرية": تخصيص ثالث أيام شهر ربيع للاحتفال بالمولد النبوى

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:26 م
وكيل "أوقاف الإسكندرية": تخصيص ثالث أيام شهر ربيع للاحتفال بالمولد النبوى الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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قال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية، إن المديرية ستحتفل بالمولد النبوى الشريف خلال هذا الشهر فى اليوم الثالث من شهر ربيع بعد القاهرة والجيزة وفق تعليمات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وأن الوزارة ستختار أفضل محافظة أقامت احتفالية.

 

ووجه وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية خلال اجتماعه بأئمة المساجد ومديرى الإدارات اليوم الثلاثاء بتفعيل محو الأمية عقب عقد بروتوكول مع هيئة تعليم الكبار، كما أنه يجب على أمام المسجد ضبط العمل داخل المساجد، مشيرًا إلى أنه سيقوم بالتفتيش المفاجئ على المساجد وتوقيع جزاءات.

 

كما أعلن "خشبة" تخصيص نقطة مسح شامل لفيروس سى فى مديرية الأوقاف يوم 18 نوفمبر الجارى، داعيا الأئمة وأسرهم للحضور،. للمشاركة فى تلك الحملة القومية، كما وجه بضرورة عدم اقتراب أحد من المحراب والمنبر، بقوله: "هذا يخص أمام المسجد وحده".

 


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