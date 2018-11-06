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وكيل أوقاف الإسكندرية: افتتاح مسجد بالعامرية بتكلفة 3 ملايين جنيه

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:54 م
وكيل أوقاف الإسكندرية: افتتاح مسجد بالعامرية بتكلفة 3 ملايين جنيه الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن المحافظة يوجد بها نشاط فى العمل الدعوى وسيتم افتتاح مسجد التوحيد بالعامرية ثان بتكلفة 3 ملايين جنيه على نفقة الأوقاف .

وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع الإدارات الفرعية، إن الوزارة قررت تخصيص اليوم الثالث من شهر ربيع للاحتفال بالمولد النبوى، وسيتم تكريم أفضل محافظة ستقوم بأكبر فاعلية وتحقق نجاح فيها.

وأكد أنه سيتم تغيير دور الإمام فى المسجد من العمل الدعوى إلى الدور المجتمعى لسماع مشاكل المواطنين .

وأشار إلى أنه تم تحويل إمام للشئون القانونية لأنه يعمل كمأذون ويجمع بين وظيفتين حكوميتين ويحذر الأئمة من العمل فى عقد القران وسيتم تحويلة إلى التحقيق لكل من يكتشف أنه يعمل فى هذا المجال.

 

 


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