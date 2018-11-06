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الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 05:00 م
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وكالة الفضاء الروسية تؤكد حدوث خلل فى أحد حواسيب محطة الفضاء الدولية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 04:46 م
وكالة الفضاء الروسية تؤكد حدوث خلل فى أحد حواسيب محطة الفضاء الدولية محطة الفضاء الدولية
أ ش أ
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أكدت وكالة الفضاء الروسية "روس كوزموس" حدوث خلل فنى فى أحد الحواسيب على متن محطة الفضاء الدولية، ومن المقرر إعادة تشغيله بعد غد /الخميس/.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن موقع وكالة الفضاء الروسية إعلانه "توقف الاستعداد البرمجى لأحد الحواسيب الثلاثة على متن المحطة.. ومن أجل استعادة قدرة الحاسوب على العمل لا بد من إعادة تشغليه".

 

وأشارت "روس كوزموس" إلى أنه سيتم إعادة تشغيل الحاسوب يوم 8 نوفمبر من أجل التأكد من سلامة الالتحام مع سفينة الفضاء "بورجرس" المقرر إرسالها فى هذا الشهر.

 

 


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