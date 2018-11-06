وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعرض فرص الإستثمار بشنغهاى

الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح

أعلن المركز الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بأن وفدا من قطاع الإستثمارلدى المنطقة قام بالمشاركة فى منتدى الصين الدولي للاستيراد، والذي تشارك فيه مصر كضيف شرف من خلال الجناح الوطني المصري بعرض الفرص الاستثمارية والمزايا والإعفاءات لديها، وذلك من خلال اللقاءات الثنائية وملتقى الاستثمار في المعرض، والذي يعقد في مدينة شنغهاي في الفترة من 5 -10 نوفمبر الحالي.

وتأتي مشاركة المنطقة الإقتصادية بوفدها ضمن الجناح المصري تتويجاً للعلاقات المصرية الصينية، وتأكيداً على أهمية المنطقة لدى الصيينين باعتبارها أفضل المناطق ذات الحوافز الاستثمارية المميزة، وما تتضمنه من موانئ ومناطق صناعية وأخرى لوجستية يتم تنفيذها بمواصفات عالمية.

وقال الفريق مميش، أن مشاركة المنطقة في هذا المعرض هى فرصة للتعريف بالمنطقة من خلال جناح الجهات الموجود بالمعرض وعرض ما تتميز به المنطقة من حوافز، وإعفاءات والترويج للفرص الاستثمارية مشيرا إلى أهمية اللقاءات الثنائية والمنتديات الاستثمارية مع اهتمام المستثمرين الصينين بالمنطقة، لافتاً إلى أهمية فتح قنوات تصديرية جديدة للشركات المصرية في السوق الصينية، وتشجيع صناعات القيمة المضافة على الوصول إلى هذه الأسواق.

وأكد الفريق مميش فى بيان صحفى اليوم، على أن المنطقة لديها حجم استثمارات كبير ومتنوع تهدف من خلال هذه الاستثمارات إلى تعزيز وزيادة القيمة المضافة ومضاعفة حجم الصادرات المصرية، وأن العلاقات المصرية الصينية قديمة وتاريخية ومتميزة على المستوى السياسي والاقتصادي وأن هناك تعاون مشترك في كثير من القضايا الإقليمية والدولية.

ولفت الفريق مميش إلى حجم الاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية متمثلة في شركة "تيدا" والتي تعد من أكبر المطورين الصناعيين بها والتي تعمل على تنمية وتطوير مساحة 7.25 مليون متر مربع،علاوة على مشاركة مصر ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية وذلك من خلال موقع المنطقة الاقتصادية المحوري في ملتقى طرق التجارة العالمية

ومن جهة أخرى قام نائب وزير الطاقة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبد العزيز بن عبدالله العبد الكريم بزيارة جناح المنطقة الاقتصادية، حيث استمع إلى عرض مسئولي قطاع الاستثمار عن الفرص الاستثمارية بالمنطقة وأهم القطاعات الحيوية المتاحة لإقامة مشروعات وصناعات، والحوافز الإستثمارية، ومدى أهمية الاستثمار في المنطقة، حيث حظي هذا العرض باهتمام نائب الوزير السعودي وأبدى رغبته في تعريف المستثمرين السعوديين بأهمية المنطقة الاقتصادية ومدى إمكانية تحقيق تعاون في مجالات مختلفة.

ومن الجدير بالذكر مشاركة المنطقة الاقتصادية أيضا في معرض الصين والدول العربية في سبتمبر 2017 ضمن الجناح المصري في مدينة ينشوان الصينية والذي وقع فيه اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية خلال ملتقى الإستثمار الصيني المصري عقد توسعات شركة جوشي الصينية باستثمارات 60 مليون دولار.