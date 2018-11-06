وزير التعليم يضع حجر الأساس للمدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ

قال أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وضع اليوم حجر الأساس للمدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ، بمرافقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء يسرى سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك إستكمالاً لمجموعة المدارس اليابانية بجميع محافظات الجمهورية.

الجدير بالذكر أن المدارس المصرية اليابانية تقوم على تطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية والتي تعمل على تنمية المهارات الحياتية، لدى التلاميذ.