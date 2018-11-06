وزير التعليم يضع حجر الأساس للمدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ

قال أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وضع اليوم حجر الأساس للمدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ، بمرافقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء يسرى سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك إستكمالاً لمجموعة المدارس اليابانية بجميع محافظات الجمهورية.
الجدير بالذكر أن المدارس المصرية اليابانية تقوم على تطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية والتي تعمل على تنمية المهارات الحياتية، لدى التلاميذ.
وفى سياق أخر أكد أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن إلهام أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء قامت بجولة تفقدية لبعض مدارس الأقصر وفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين، يرافقها عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر.
بدأت الجولة بزيارة مدرسة صلاح الدين الابتدائية بالأقصر حيث أشادت إلهام بتفعيل المعلمات للأنشطة وجدول الفترات وتفاعل الأطفال معهم، وقامت بتقديم شهادات تقدير لبعض المعلمات لجهدهن المتميز.
وفى ذات السياق زارت إلهام فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالأقصر ومتابعة التدريبات على النظام الجديد بالصفوف الأولى ، وأثنت على التفاعل بين المدرب والمتدربات اللاتى قام بعضهن بتنفيذ الأنشطة بكفاءة تدل على استيعابهم، للتدريب وكفاءة المدربين فى توصيل المعلومة لذا قامت بشكرهن وتكريم المدرب وبعض المعلمات لتميزهن .
وتفقدت إلهام خلال جولتها في الأقصر، مدرسة الأقصر الثانوية الفندقية وأشادت بالأداء المتميز لطلاب المطبخ والخدمات السياحية واستعداد الطلاب لمسابقة شيف المستقبل، وقامت بالاستماع لبعض الطلاب الموهوبين حيث اطلعت على أعمالهم اليدوية.
وأشادت بدور المدرسة فى تأهيل الطلاب لسوق العمل، كما استمعت إلى أراء الطلاب الذين أكدوا فيها على استفادتهم الكبيرة من حصص المهارات فى تنمية قدرتهم على التعبير عن النفس والتواصل باللغة الإنجليزية، وكذا الاستغناء عن الآلة الحاسبة فى حساب عمليات الجمع الكبيرة.
وفى زياراتها لمدرسة العديسات الصناعية بالطود، اطلعت إلهام على مشروع التعاون المشترك بين شركة أى جى ميتال جروس الألمانية لتدريب الطلاب عمليًا لتأهيلهم للعمل طبقًا للمعايير الدولية وبأعلى مستويات الأمان والقدرة على تجهيز الوصلات والصيانة بالمستوى العالمى، مشيدة بدور المدرسة فى تصنيع وإصلاح التخوت ومناضد الكمبيوتر ومشاركة الطلاب فى تزيين ورسم الطريق للمدرسة، كما أثنت على دور بعض المدارس الفنية فى المساهمة فى إنشاء شادر خضروات وصيانة بعض الفنادق، واقترحت عمل قوافل من الطلاب لتعميم التجربة وخدمة القرى المحيطة وعمل معسكرات صيفية لصيانة المدارس وتصنيع التخوت، واستمعت لمقترحات الطلاب بإنشاء مركز صيانة تكييفات من الطلاب.
وفى ختام زياراتها، وحرصًا منها على التواصل مع أولياء الأمور، قامت إلهام بالاجتماع مع عدد من أولياء الأمور بمدرسة أبو بكر الرسمية لغات بالأقصر واستمعت لمشكلات أبنائهم، وقدمت بالتعاون مع السيد وكيل الوزارة بالمديرية الحلول لها بالإضافة إلى تشكيل لجنة للتأكد من تفعيل تلك الحلول.
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