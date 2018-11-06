وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمن ويخطب بالإسماعيلية الجمعة المقبلة

كتب إسماعيل رفعت

يلتقي وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ، الجمعة القادمة، بقيادات الدعوة بمحافظة الإسماعيلية ، بمقر ديوان عام المحافظة ، بحضور اللواء أركان حرب حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، وذلك لمتابعة سير العمل الدعوي بالمحافظة وتفعيل انطلاق حملة رسول الإنسانية التي تنطلق أولى فعالياتها الرسمية يوم الجمعة القادمة الأول من ربيع الأول الموافق التاسع من نوفمبر ٢٠١٨م بإذن الله تعالى .

ويقوم وزير الأوقاف و محافظ الإسماعيلية ، بافتتاح مسجد الرحمن الرحيم بمدينة القنطرة ، حيث يؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان : ” نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) كما يجب أن نعرفه ” في إطار حملة وزارة الأوقاف العالمية للتعريف بنبي الإسلام ، نبي الوحمة ، نبي الإنسانية ، نبي السلام (صلى الله عليه وسلم ) .