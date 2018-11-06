وزيرة السياحة تلتقى كبار منظمى الرحلات عالميا فى لندن

كتبت آمال رسلان

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة علي هامش مشاركتها في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM التى بدأت أمس في العاصمة البريطانية لندن، عدداً من اللقاءات المهنية الهامة بعدد من كبار منظمى الرحلات، من بينهم شركة Abercrombie & Kent التي تعتبر أحد أكبر منظمى الرحلات فى العالم، وحضر اللقاء المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وخلال اللقاء أكد مسئولو الشركة أن هناك طلبا متزايدا من قبل عملائها على زيارة مصر خاصة الى مدينة القاهرة، بالاضافة الى زيادة الطلب على الرحلات النيلية في الأقصر وأسوان، مشيرين الى أن الشركة تقوم حاليا بدراسة زيادة عدد الفنادق العائمة الخاصة بها في مصر.

واستعرضت وزيرة السياحة خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة فيما يخص الإصلاحات الهيكلية لجميع قطاعاتها والقطاع السياحى ككل، وكذلك الإصلاحات التشريعية مما يساهم في خلق هيكل إداري وقوانين تضع السياحة المصرية في مكانتها التنافسية في مصاف الدول السياحية الكبرى.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن هناك خطة متكاملة لرفع وتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين في مصر، لافتة الى أنه فيما يخص الخدمات الفندقية يتم حاليا مراجعة وتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية ‪ لتتماشى مع المعايير الدولية لتعظيم تنافسية قطاع السياحة في مصر.