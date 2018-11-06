وزيرة السياحة تلتقى الرئيس التنفيذى لمنظم الرحلات FTI

كتبت امال رسلان

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بـ Dietmar Gunz الرئيس التنفيذي لمنظم الرحلات الشهير FTI ، وعدد من مسئولي الشركة، جاء ذلك على هامش مشاركتها فى بورصة لندن الدولية للسياحة WTM المنعقدة حاليا فى العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 5-7 نوفمبر الجارى، وحضر اللقاء المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والسيد عمرو العزبي مدير مكتب الهيئة في لندن، والسيدة نرمين الظراهري الوزير المفوض في السفارة المصرية بلندن.

استهلت الدكتورة رانيا المشاط الاجتماع بالإعراب عن سعادتها بإعلان الشركة عن نقل مركز خدمات العملاء الخاص بها على مستوى العالم من ألمانيا إلى مدينة الغردقة لتكون أحد المقرات الرئيسية للشركة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستساهم فى تعزيز أوجه التعاون مع الشركة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

كما أشارت الوزيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي شهدتها الحركة السياحية الوافدة الى مصر، موضحة أن السوق الاوروبي من أهم الأسواق المصدرة للسياحة الى مصر، ومؤكدة على أن السوق الألماني يأتي على رأس هذه الاسواق.

وأشارت الوزيرة الى برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى لعام 2018- 2020 والذى بدأ العمل به من 1 نوفمبر 2018 وحتى إبريل 2020 ، وأكدت على أنه تم الانتهاء من صرف كافة المستحقات المتأخرة المتعلقة بالبرنامج السابق لتحفيز الطيران.

وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث عن ملامح الحملة الترويجية الدولية الجديدة لمصر والتى ستتضمن عدة محاور من بينها إطلاق علامات سياحية للمدن السياحية المصرية والترويج لكل منها على حدى Branding by Destination لإظهار مدى التنوع السياحى الذى تتميز به مصر، مضيفة أن الحملة سترتكز على مفهوم ترويجى جديد وهو People To People (P 2 P) لتعريف العالم بالشعب المصرى .

من جانبه أعرب Dietmar Gunz الرئيس التنفيذي لمنظم الرحلات الشهير FTI عن استعدادهم للتعاون بشكل أكبر مع الجانب المصرى لزيادة عدد الرحلات الى المدن السياحية المصرية من كثير من الدول ومنها السوق الفرنسي، كما أشار الى بدء رحلات شركة لوفتهانزا المباشرة الى الغردقة.