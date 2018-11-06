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فى ثانى أيام بورصة لندن..

وزيرة السياحة تعرض خطة الإصلاح الهيكلى للوزارة بلقاء صناع القرار ببريطانيين

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:00 ص
وزيرة السياحة تعرض خطة الإصلاح الهيكلى للوزارة بلقاء صناع القرار ببريطانيين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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على هامش المشاركة المصرية فى بورصة لندن للسياحة الدولية ستقوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بعرض برنامج الإصلاح الهيكلى للوزارة على عدد من الأكاديميين وصناع القرار فى بريطانيا، وذلك فى جامعة لندن الاقتصادية London School of Economis .

 

ويأتى ذلك فى ثانى أيام بورصة لندن غدا الثلاثاء، حيث تشارك مصر هذا العام فى البورصة بجناح مساحته 630 م 2 ودور علوى بمساحة 84 م 2، ويشارك فيه56 مشارك من بينهم 25 شركة سياحية و28 فندقا وجناح للاتحاد المصرى للغرف السياحية وجناحين لشركة مصر للطيران .

 

وانطلقت صباح أمس الاثنين بورصة لندن الدولية للسياحة WTM، بمشاركة مصرية متميزة حيث يشهد الجناح المصرى طفرة فى التجهيزات التكنولوجية تختلف عن الأعوام السابقة، بشهادة شركات السياحة والفنادق المشاركة فى المعرض، حيث شهد الجناح المصرى إقبالا كبيرا فى اليوم الأول للبورصة.

 

ومن المنتظر أن تعقد وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط على مدار اليوم عدد من الإجتماعات الهامة مع أكبر منظمى الرحلات وممثلى شركات الطيران، بالإضافة الى أنه سيتم عقد سلسلة من اللقاءات الإعلامية من الجناح المصرى مع وكالات الأنباء والصحف والقنوات الدولية، وستجرى الوزيرة مجموعة من اللقاءات التليفزيونية على الهواء من هناك، للترويج عن السياحة المصرية والإعلان عن الحملة الجديدة.

 

 


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