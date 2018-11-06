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وزيرة الخارجية الأسترالية ستبحث فى بكين اعتقال المسلمين الأويجور

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:22 م
وزيرة الخارجية الأسترالية ستبحث فى بكين اعتقال المسلمين الأويجور وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين
أ ف ب
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أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين الثلاثاء أنها ستعرب لبكين عن قلقها بشأن البرنامج الصينى لاحتجاز مواطنين مسلمين، خلال زيارة تقوم بها للصين.

وتعتقل السلطات الصينية مليون شخص من الأويجور وأقليات مسلمة أخرى خارج إطار القضاء فى منطقة شينجيانج بشمال غرب البلاد، بحسب تقديرات مجموعة خبراء تابعة للأمم المتحدة.

وقالت باين إنها ستعرب هذا الاسبوع لبكين عن "مخاوفها الكبرى" بهذا الصدد خلال أول زيارة لوزير خارجية أسترالى لهذا البلد منذ نحو ثلاث سنوات.

 

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