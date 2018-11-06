نيويورك تايمز: الطقس السيئ قد يؤثر على التصويت فى انتخابات التجديد النصفى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن ظروف الطقس السىء قد تؤثر على إقبال الناخبين للمشاركة فى الانتخابات النصفية التى تجرى اليوم الثلاثاء فى الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تضرب العواصف الولايات الشرقية اليومية مما يمكن أن يحد من الإقبال فى يوم الانتخاب فى بعض المناطق.

وقال خبير الأرصاد الجوية تيم لوفتس إن سحب باردة قوية يمكن أن تسبب الأمطار والرياح فى الولايات الشرقية بدءا من فلوريدا وحتى ماين، وأشار إلى أنه سيكون هناك على الأرجح عواصف رعدية من نورث كارولينا وحتى ساوث جيرسى، وفى الشمال الشرقى، ولاسيما فى نيويورك وبنسلفانيا، يمكن أن تصل سرعة الرياح إلى 50 ميلا بالساعة.

وقال الخبراء إن النصف الشرقى كله من البلاد سيتأثر وسيكون هناك أمطار ورياح سيئة للغاية فى الغرب الأوسط، بما فى ذلك منطقة البحيرات العظمى ووادى أوهايو.

وتقول نيويورك تايمز إن العديد من الدراسات أظهرت أن الطقس السىء فى يوم الانتخاب يقلل من الإقبال، وهو ما يمكن أن يساعد الجمهوريين، لأن الجماعات التى سيتم ردعها عن التصويت فى الغالب هى تلك التى تميل للديمقراطيين.

لكن دراسة نشرت فى نوفمبر العام الماضى فى جريدة أبحاث السياسة الأمريكية وجدت أن الآثار السياسية للعواصف فى يوم الانتخاب ربما تتجاوز الإقبال، فبين الناخبين الذين يخرجون يميل نسبة أكبر بشكل طفيف للجمهوريين عندما يكون الطقس سيئا!.