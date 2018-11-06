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الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:44 م
خالد صلاح
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نيكى ينتعش بفضل مكاسب وول ستريت وتويوتا

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:44 ص
نيكى ينتعش بفضل مكاسب وول ستريت وتويوتا مؤشر _ أرشيفية
(رويترز)
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ارتفع المؤشر نيكى القياسى فى بورصة طوكيو اليوم الثلاثاء مقتديا بمكاسب وول ستريت بينما تراجعت أسهم الشركات الموردة لأبل بعد تقرير بأن الشركة ألغت خططا لزيادة إنتاج هاتفها الجديد آيفون تن آر.

وزاد سهم تويوتا موتور 2.1 % بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح تشغيل العام بأكمله 4.3 % إلى 2.4 تريليون ين من 2.3 تريليون ين وقالت انها ستعيد شراء أسهم بما يصل إلى 250 مليار ين.

وصعد نيكى 1.1 % إلى 22147.75 نقطة معوضا معظم خسائر أمس الاثنين التى بلغت 1.6 %, وتركز الإقبال على الأسهم التى منيت بخسائر كبيرة فى الآونة الأخيرة وارتفع 32 من قطاعات مؤشر توبكس الثلاثة والثلاثين.

وزادت أسهم شركات السيارات وارتفع سهما هوندا موتور 3.12 بالمئة ونيسان موتور 1.6 % ونزل سهم مجموعة سوفت بنك اثنين بالمئة متخليا عن مكاسب بلغت أربعة بالمئة فى مستهل التعاملات. وكانت الشركة أعلنت عن أرباح قوية للفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2 % إلى 1659.35 نقطة.


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