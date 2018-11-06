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ننشر نص قرار "مميش" بتخفيض رسوم الرسو 60% للسفن بموانئ المنطقة الاقتصادية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:51 م
ننشر نص قرار "مميش" بتخفيض رسوم الرسو 60% للسفن بموانئ المنطقة الاقتصادية الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
كتبت- هبة حسام
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نشرت الصفحة الرسمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نص قرار الفريق مهاب مميش رئيس هيئتى قناة السويس والاقتصادية لقناة السويس، بتخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد للسفن والعبارات القادمة لموانئ المنطقة الاقتصادية، خاصة ميناء شرق بورسعيد، أكبر موانئ المنطقة والبحر المتوسط بأكمله.

وجاء فى القرار، والذى حمل رقم 121 لعام 2018، تخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد المقرر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 لسفن الحاويات أو العبارات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى مينائى شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تتداول حاويات ترانزيت "شحن/ تفريغ"، والتى يزيد عددها عن 50 حاوية بنسبة تخفيض "0.03 مضروبة فى عدد الحاويات، وبحد اقصى بنسبة 60%.

كما يتم منح تخفيضات للسفن حمولة أقل من 80 ألف طن بنسبة 30%، وللسفن حمولة أعلى من 80 ألف طن بنسبة 40% على رسوم الرسوم، الميناء، الإرشاد، وتضمنت المادة الأولى من القرار أيضاً، أن يمنح التخفيض الأفضل للسفن ولا يجوز فى جميع الأحوال الجمع بين التخفيضين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابقتين.

 كما تتم المحاسبة لاستخدام "القاطارت، لنش الرباط" بميناء شرق بورسعيد عن كل ساعة، وتحسب ابتداء من وقت تواجد "القاطرة، لنش الرباط"، إلى جانب السفينة، حتى الانتهاء من مناورتها وترك السفينة مع حساب كسر الساعة ساعة.

 

وإلى نص القرار...

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وكان الفريق مهاب مميش، أكد فى تصريحات سابقة له، أن رسوم التخفيض تنطبق على موانئ المنطقة الاقتصادية بأكملها.

 


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