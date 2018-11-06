video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نقل رئيس بنما السابق المحتجز للمستشفى وحالته مستقرة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 09:17 ص
نقل رئيس بنما السابق المحتجز للمستشفى وحالته مستقرة رئيس بنما السابق ريكاردو مارتينيلى
رويترز
إضافة تعليق

قالت السلطات إنه تم نقل رئيس بنما السابق ريكاردو مارتينيلى الذى تحتجزة السلطات بتهم تنصت غير مشروع إلى مستشفى عام أمس الاثنين فى بنما سيتى مضيفة أن حالته مستقرة.

وقال كارلوس كاريلو أحد محامي مارتينيلى إنه تم نقله إلى وحدة القلب بالمستشفى لكنه رفض ذكر المزيد من التفاصيل عن حالة موكله.

وقالت إدارة السجن فى بيان إن مارتينيلى (66 عاما) خضع "لفحص على الفور من الأطباء والمسعفين بالسجن... الذين قرروا أن حالته مستقرة" مضيفة أنه تم نقل مارتينيلى للحصول على فحوص أكثر دقة.

وكان مارتينيلى رئيسا لبنما من عام 2009 حتى عام 2014 وهو محتجز فى سجن على مشارف بنما سيتى منذ يونيو بعد ترحيله من الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بأنه استخدم المال العام للتجسس على أكثر من 150 منافسا سياسيا خلال فترة رئاسته.

ودفع مارتينيلى ببراءته وقال إنه ضحية اضطهاد سياسى من الرئيس الحالى خوان كارلوس فاريلا حليفه السياسى السابق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مظاهرات فى بنما للمطالبة بإطلاق سراح ابنه الرئيس السابق ألبرتو فوجيمورى

صور.. مظاهرات فى بنما للمطالبة بإطلاق سراح ابنه الرئيس السابق ألبرتو فوجيمورى

منتخب مصر لكرة الصالات يفوز على بنما 8\3 فى أولمبياد الشباب

بنما

ريكاردو مارتينيلى

بنما سيتى

خوان كارلوس فاريلا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة