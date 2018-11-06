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نقابة المهندسين بالقليوبية: استقبلنا 2000 مواطن ضمن حملة "فيروس سى"

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:35 ص
نقابة المهندسين بالقليوبية: استقبلنا 2000 مواطن ضمن حملة "فيروس سى" فعاليات استضافة حملة القضاء على فيروس سي
القليوبية إبراهيم سالم
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تختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثالث والأخير لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء علي فيروس c والأمراض الغير سارية 2020 وإعلان مصر خالية منه، بمقر نقابة المهندسين بالقليوبية، بحضور المهندس مصطفي مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، ونجوي العشيري رئيس مجلس مدينة بنها، والدكتورة جيهان فؤاد مقرر المجلس القومي للمرأه بالقليوبية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، أن النقابة استقبلت خلال الثلاث أيام ما يزيد عن 2000 مواطن ومواطنة لإجراء تحاليل فيروس سي والأمراض الغير سارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان مصر خالية من هذا الفيروس اللعين.

وناشد "مجاهد"، المواطنين بسرعة التوجه إلى المقرات التى أعلنتها مديرية الصحة بالقليوبية وإجراء التحاليل قبل انتهاء المدة المحددة نهاية الشهر الجاري، للحصول على كافة العلاج بالمجان في حالة الإصابة.

 

 


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