video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 08:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ميليشيات الحوثى تتكبد خسائر فادحة فى معركة الملاجم

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 07:30 م
ميليشيات الحوثى تتكبد خسائر فادحة فى معركة الملاجم قوات الجيش اليمنى
إيمان حنا
إضافة تعليق

قال قائد اللواء 19 مشاة العميد الركن على الكليبى، فى تصريح للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطنى فى جبهة الملاجم تمكنت من تحرير منطقة مجزعة (غربى سلسلة جبال الدير الاستراتيجية) بما فيها معسكر مجزعة التى استحدثته مليشيات الحوثى الانقلابية مؤخراً، وصولاً إلى تحرير منطقة فرع باحوات.

وأكد العميد الكليبى، طبقا لما أورده المركز الإعلامى للجيش اليمنى، أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط تقدم ثابت لأبطال الجيش، مؤكداً مقتل أكثر من ثمانية من عناصر مليشيات الحوثى الانقلابية وجرح آخرين فى معارك اليوم، إلى جانب خسائر أخرى فى المعدات.

وكانت قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى لدعم الشرعية تمكنت اليوم من تحرير مواقع جديدة فى مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء، فى إطار العملية العسكرية الواسعة لاستكمال تحرير الملاجم من مليشيات الحوثى الانقلابية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن: إيران دولة راعية للإرهاب ويجب أن تتوقف عن دعم ميليشيات الحوثى

"سموم إيرانية" فى المناهج اليمنية.. الحوثيون يروجون الفكر الشيعى فى مدارس اليمن.. وزيرا الإعلام والتعليم يحذران من المخطط.. 4.5 مليون طفل يحرمون من التعليم بسبب الدمار.. والتحالف: زرع للطائفية لا يمكن تقبله

الأمم المتّحدة تسعى لإطلاق مفاوضات جديدة حول اليمن خلال شهر

اليمن

الجيش اليمنى

الحوثيين

ميليشيا الحوثى

الملاجم




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة