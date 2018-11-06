ميليشيات الحوثى تتكبد خسائر فادحة فى معركة الملاجم

إيمان حنا

قال قائد اللواء 19 مشاة العميد الركن على الكليبى، فى تصريح للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطنى فى جبهة الملاجم تمكنت من تحرير منطقة مجزعة (غربى سلسلة جبال الدير الاستراتيجية) بما فيها معسكر مجزعة التى استحدثته مليشيات الحوثى الانقلابية مؤخراً، وصولاً إلى تحرير منطقة فرع باحوات.

وأكد العميد الكليبى، طبقا لما أورده المركز الإعلامى للجيش اليمنى، أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط تقدم ثابت لأبطال الجيش، مؤكداً مقتل أكثر من ثمانية من عناصر مليشيات الحوثى الانقلابية وجرح آخرين فى معارك اليوم، إلى جانب خسائر أخرى فى المعدات.

وكانت قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى لدعم الشرعية تمكنت اليوم من تحرير مواقع جديدة فى مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء، فى إطار العملية العسكرية الواسعة لاستكمال تحرير الملاجم من مليشيات الحوثى الانقلابية.