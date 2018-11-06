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الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:56 م
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"مياه الشرقية": صهاريج المنتزه "أثرية" لايمكن إزالتها

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:57 م
"مياه الشرقية": صهاريج المنتزه "أثرية" لايمكن إزالتها محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد المهندس شاكر عبداللطيف نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالشرقية، أنه لا نية لإزالة صهاريج مياه المنتزه فى الزقازيق، باعتبارها أثرية، ذات تراث معمارى فريد، حيث أنشئت فى عهد الإنجليز لتوفير مياه الشرب للمدينة.

 

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الصهاريج غير مستغل منذ عدة عقود، لكن لجنة من التراث الحضارى زارت المكان تهميدا لإعادة ترميمة للحفاظ علية كاثر ضمن خطته تطوير الزقازيق.

 

كانت حالة من الغضب سيطرت على أهالى مدينة الزقازيق، بعد أنباء عن اعتزام الشركة إزالة الصهاريج واستغلال مساحته فى المنفعة العامة. ويجدر بالإشارة، أن الصهاريج هو ضمن أقدم أربعة آثار على مستوى الجمهورية باقية من خطة الإنجليز لإمداد الأهالى بالزقازيق بمياه الشرب، تم إنشاؤه قبل 125 عاما، كذلك منزل رئيس بلديه الزقازيق المجاور للمطافئ ومجلس المدينه الغير مستغل ويوجههم فيلا الحاكم الانجليزى والتى تحولت للاستراحة مدير الامن وهم من الآثار المتبقية من القرنين الماضيين.

 

 


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