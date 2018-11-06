موجز 6.. السيسي: أمن الخليج جزء من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن "أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء".

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر لم تنكفئ على نفسها فى الداخل، مشيراً إلى أننا نحتاج للنظر إلى المنطقة والتطورات التى حدثت فيها.

على هامش حديثه عن دعم مصر لأشقائها فى الخليج ، خلال لقائه ممثلى الإعلام الأجنبى بمنتدى شباب العالم ، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه إذا تعرض أمن الخليج للخطر وتهديد مباشر من جانب أى أحد، فإن شعب مصر قبل قيادته لن يقبل بذلك وسوف تتحرك قواته لحماية الأشقاء.





أصدرت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي عدة قرارات تساهم فى رفع المعاناة عن المرضى للحصول على رعاية صحية ذات جودة عالية.

صرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل نظيره السوداني عمر البشير لدي وصوله مطار شرم الشيخ.





فى إطار جهود السفارة المصرية في برلين المستمرة للترويج السياحي لمصر بهدف تحقيق مزيد من دعم وتنشيط السياحة الألمانية إلى المقاصد السياحية المصرية وخاصة السياحة الثقافية، دشنت السفارة يوم أمس الاثنين بالتعاون مع شركة TUI الألمانية، التي تعد أحد أكبر شركات السياحة على مستوى العالم، أول رحلة طيران ألمانية مباشرة من فرانكفورت إلى الأقصر.

أشاد أسامة نقلى، السفير السعودى فى مصر، بمنتدى شباب العالم الذي يختتم أعماله اليوم الثلاثاء، فى مدينة شرم الشيخ، مؤكدًا أنه يمثل فرصة لتبادل الثقافات والحوار بين كافة شباب العالم، بما يسهم في توحيد الكلمة وتجسيد مبادئ العيش المشترك، فضلًا عن ترسيخ قيم التسامح ونبذ التطرف وثقافة الإقصاء.





شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، في "ماراثون السلام" مع الشباب المشارك في منتدى شباب العالم، حيث بدأ الماراثون من منطقة نبق وحتى أيقونة السلام.

فى إطار جهود السفارة المصرية في برلين المستمرة للترويج السياحي لمصر بهدف تحقيق مزيد من دعم وتنشيط السياحة الألمانية إلى المقاصد السياحية المصرية وخاصة السياحة الثقافية، دشنت السفارة يوم أمس الاثنين بالتعاون مع شركة TUI الألمانية، التي تعد أحد أكبر شركات السياحة على مستوى العالم، أول رحلة طيران ألمانية مباشرة من فرانكفورت إلى الأقصر.





أعلنت وزارة الداخليه منذ قليل أنه تقرر أن يكون موعد ارتداء الزى الشتوى لأعضاء هيئة الشرطة اعتباراً من يوم السبت الموافق 10/11/2017 بجميع مديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والمركزية بجميع أنحاء الجمهورية.

"يهدف هذا التصميم إلى إشراك العالم أجمع فى مهمة إحياء الإنسانية التى فقدناها خلال السنوات الماضية بسبب الكم الهائل من الأحداث الأليمة والحروب والإرهاب".. جملة اختارها القائمون على النصب التذكارى الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ 2018، والتى اختيرت لتحتضن هذا النصب التذكارى المميز خاصة أنها أرض السلام لتكون بمثابة رسالة خاصة للإنسانية.





استكمالا لسلسلة العقوبات والإجراءات الصارمة التى يتخذها جوجل لضمان تجربة سلسة ومريحة أثناء تصفح الانترنت، أعلن عملاق البحث أن النسخة الجديدة من متصفح جوجل كروم، والتى ستحمل اسم Chrome 71 المقرر إطلاقها فى ديسمبر ستحسن من قدرة المتصفح على منع الإعلانات المزعجة والمضللة.

ترتبط احتفالات معظم المصريين بذكرى المولد النبوى الشريف، بشراء حلوى المولد، والتى ينتشر بيعها فى هذه الأيام من خلال شوادر الحلوى، التى يتم إنشاؤها مع كل ذكرى للمولد النبوى، ما يمثل موسما للتجار لبيع الحلوى.





قال مسئول بالهيئة القومية للبريد، إن عمليات بيع كراسات مشروع الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى وعددها 7 محطات تخطت 70 ألف كراسة، ويتم تقديم الخدمة فى 160 مكتب بريد.

هطلت أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة، مساء اليوم الثلاثاء، على عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وشهدت مدينتى البرلس وبلطيم، ومنطقة شمال محافظة كفر الشيخ، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، ما تسبب فى تجمع مياه الأمطار فى شوارع المدينتين، وعدد من الطرق الرئيسة.





عقب انتظار دام أكثر من عام ونصف، كشف المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه سيتم تطبيق قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل.

أودعت المحكمة العسكرية للجنايات، حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس 3" والتي قضت فيها بإعدام 11 متهمًا من بينهم الضابط المفصول من القوات المسلحة هشام عشماوي، ومعاقبة 9 متهمين حضوريا بالأشغال الشاقة المؤبدة، لاتهامهم في عشرات وقائع القتل والشروع فيه وتفجير وتخريب عدد من الممتلكات العامة والخاصة من بينها القنصلية الإيطالية بالقاهرة.





أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 11.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 766.098 مليار جنيه.

ضربت موجة من الطقس السيئ الكويت، وشهدت العديد من المناطق منذ صباح اليوم، الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة، وسيول جرفت السيارات في الطرقات، وأضاءت صواعق البرق الشديدة سماء الدولة.

أحال مكتب مفوضة المعلومات البريطانية شركة فيس بوك إلى أكبر هيئة تنظيمية بموجب نظام البيانات الأوروبى للنظر فى كيفية توجيه شبكة التواصل الاجتماعى للإعلانات ومراقبتها وعرضها على مستخدميها.

14 عامًا لم ير أجيرى جاركين خلالها سوى جدران السجن والمحكمة، مكث منهم 10 أعوام فى انتظار تنفيذ حكم الإعدام بعد اتهامه بجريمة قتل مزدوجة لم يرتكبها لتظهر براءته بعد اكتشاف أدلة جديدة بالرغم من مرور 14 عامًا على حدوث الجريمة وأطلق سراحه أمس وبالتحديد فى الخامسة مساءًا بعد جلسة المحكمة التى حصل فيها على حكم البراءة حيث قال لقاضى محكمة مقاطعة سيمينول "من أعماق قلب هذا المهاجر المتواضع أشكرك وليس لدى سوى الغفران فى قلبى لأولئك الذين أخطأوا فى حقى".





ينتظر الدولى المصرى محمد صلا ح نجم ليفربول الإنجليزى رقمًا قياسيًا جديدًا مع الريدز، خلال المباراة التى ستجمع فريقه ضد النجم الأحمر الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

وصلت بعثة الأهلى فندق الإقامة، منذ قليل، ويخوض الفريق الأحمر مرانه الأول فى تونس مساء اليوم؛ استعدادا للمباراة المقرر أن تقام مساء الجمعة المقبل.

نجحت سارة سمير لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال فى الحصول على ميداليتين فضيتين فى "الكلين" و"المجموع"، وبرونزية الخطف فى منافسات وزن 71 كجم ببطولة العالم المقامة فى تركمانستان محققة رقم عالمى جديد.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء الجمعة المقبل، لمشاهدة العرس الأفريقى للقارة السمراء، والذى يجمع النادى الأهلى والترجى التونسى، فى إياب الدور النهائى لدورى أبطال أفريقيا على استاد رادس.