موانئ بورسعيد تستقبل 370 سيارة وشحن 6300 طن صودا كاوية

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم الثلاثاء السفينة GRANDE GABON القادمة من بلجيكا والتى ترفع علم إيطاليا ويبلغ طولها 211 متر والغاطس 8 متر ، وذلك لتفريغ 370 سيارة بالميناء، وسوف تغادر السفينة الميناء متجهة إلى تركيا.

كما استقبل الميناء السفينة LEALE القادمة من اليونان والتى ترفع علم إيطاليا ويبلغ طولها 112 متر والغاطس 5 متر ، وذلك لشحن 6300 طن صودا كاوية، وسوف تغادر السفينة الميناء متجهة إلى إيطاليا.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.