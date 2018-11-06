مناقشة 22 شكوى فى اللقاء الأسبوعى للمواطنين بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، 22 شكوى وطلبا للمواطنين فى اللقاء الأسبوعى، الذى عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية، تنفيذا لتكليفات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ بالحل العاجل والفورى لشكاوى المواطنين، والتواصل معهم.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها، التماس المواطن "ط.ع.أ" الموافقة على وقف تنفيذ لائحة الجزاء، والتماس المواطن "م.ح.ع" الموافقة على توفير وسيلة مواصلات من فوه إلى كفر الشيخ تسيرا على نقل الطلاب إلى مدارسهم والجامعات، والتماس المواطن "م.أ.م" الموافقة على تنفيذ العقود المبرمة وتمكينهم بمشروع الاستزراع السمكى، والتماس المواطن "م.س.ع" الموافقة على تحويل بعض الموظفين بالإدارة الهندسية للتحقيق من قبل لجنة التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة.

والتماس المواطن "م.ف.ع" الموافقة على استلام مستحقاته لدى الورشة المركزية حيث قام بتوريد كاوتش بقيمة 170 ألف جنيه، والتماس المواطن "ط.ك.م" الموافقة على تنفيذ الحكم القضائى لإبرام العقد بينه وبين المحافظة، والتماس المواطن "م.إ.إ" الموافقة على تجديد العقد السركى نظرا لظروفه الاجتماعية والصحية، بالإضافة الى طلبات إعانات مالية ومساعدات طبية، وطلبات علاج على نفقة الدولة.

وبحث السكرتير العام المساعد، عددا من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مشددا تكليفاته لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفورى لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكدا أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصيا.

وأكد محافظ كفر الشيخ ، إننا نسعى من خلال الزيارات واللقاءات الجماهيرية للتعرف على المشكلات التى تواجه المواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة من ناحية، وأيضا حل مشاكل المواطنين من خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل تلك المشكلات التى يعانى منها المواطنين من جهة أخرى، مضيفا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم.

جدير بالذكر أن محافظ كفر الشيخ، كلف بتخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوعين للقاء المواطنين، على أن يتم استقبال شكاوى وطلبات المواطنين طوال أيام الأسبوع ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها قبل موعد اللقاء، ويخصص اللقاء لمناقشة أصحاب الشكاوى فى وجود الأجهزة المختصة لضمان الشفافية، فيما يهيب المواطنين عدم التقدم بشكاوى كيدية لتجنب المسائلة القانونية ولإعطاء فرصة للعمل الجاد.