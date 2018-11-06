مميش: المنطقة الاقتصادية لديها استثمارات كبيرة تهدف لمضاعفة الصادرات المصرية

كتبت- هبة حسام

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، إن المنطقة لديها حجم استثمارات كبير ومتنوع تهدف من خلال هذه الاستثمارات، تعزيز وزيادة القيمة المضافة ومضاعفة حجم الصادرات المصرية. وفى إطار مشاركة وفد من المنطقة الاقتصادية بمنتدى الصين الدولى للاستيراد، والمنعقد خلال الفترة من 5- 10 نوفمبر الجارى، أكد الفريق مميش أن العلاقات المصرية الصينية قديمة وتاريخية ومتميزة على المستوى السياسى والاقتصادى، وأن هناك تعاون مشترك فى كثير من القضايا الإقليمية والدولية. وأضاف مميش فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن مشاركة المنطقة فى هذا المنتدى، هى فرصة للتعريف بالمنطقة من خلال جناح الجهات الموجود بالمعرض وعرض ما تتميز به من حوافز وإعفاءات، علاوة على، الترويج للفرص الاستثمارية للشركات العالمية المشاركة. وأشار الفريق مميش إلى أهمية اللقاءات الثنائية والمنتديات الاستثمارية مع اهتمام المستثمرين الصينين بالمنطقة، لافتاً إلى أهمية فتح قنوات تصديرية جديدة للشركات المصرية فى السوق الصينية وتشجيع صناعات القيمة المضافة على الوصول إلى هذه الأسواق.

فيما أعلن المركز الإعلامى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن وفد من قطاع الاستثمار والترويج لدى المنطقة قام اليوم خلال مشاركته فى منتدى الصين الدولى للاستيراد والذى تشارك فيه مصر كضيف شرف من خلال الجناح الوطنى المصرى، بعرض الفرص الاستثمارية والمزايا والإعفاءات لديها، وذلك من خلال اللقاءات الثنائية وملتقى الاستثمار فى المعرض الذى يعقد بمدينة شنغهاى فى الفترة من 5 -10 نوفمبر الحالى.

وتأتى مشاركة المنطقة الاقتصادية بوفدها ضمن الجناح المصرى، تتويجاً للعلاقات المصرية الصينية وتأكيداً على أهمية المنطقة لدى الصيينين باعتبارها أفضل المناطق ذات الحوافز الاستثمارية المميزة وما تتضمنه من موانئ ومناطق صناعية وأخرى لوجستية يتم تنفيذها بمواصفات عالمية.

ولفت الفريق مهاب مميش إلى حجم الاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية متمثلة فى شركة "تيدا" والتى تعد من أكبر المطورين الصناعيين بها والتي تعمل على تنمية وتطوير مساحة 7.25 مليون متر مربع، علاوة على، مشاركة مصر ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية وذلك من خلال موقع المنطقة الاقتصادية المحورى فى ملتقى طرق التجارة العالمية>

ومن جهة أخرى قام نائب وزير الطاقة والثروة المعدنية لشئون الصناعة المهندس عبد العزيز بن عبد الله، بزيارة جناح المنطقة الاقتصادية، حيث استمع إلى عرض مسئولى قطاع الاستثمارعن الفرص الاستثمارية بالمنطقة وأهم القطاعات الحيوية المتاحة لإقامة مشروعات وصناعات، والحوافز الاستثمارية ومدى أهمية الاستثمار فى المنطقة.

وقال المركز الإعلامى للمنطقة الاقتصادية فى بيانه اليوم، إن هذا العرض حظى باهتمام نائب الوزير السعودى، وأبدى رغبته فى تعريف المستثمرين السعوديين بأهمية المنطقة الاقتصادية ومدى إمكانية تحقيق تعاون فى مجالات مختلفة.

وكانت المنطقة الاقتصادية، شاركت فى سبتمبر 2017، بمعرض الصين والدول العربية ضمن الجناح المصرى فى مدينة ينشوان الصينية، والذى وقع خلاله عقد توسعات شركة جوشى الصينية باستثمارات 60 مليون دولار.