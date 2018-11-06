video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مكافحة 500 كلب ضال ورش جماعى ومسح تناسلى لـ267 رأس ماشية بكفر الشيخ

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:00 ص
مكافحة 500 كلب ضال ورش جماعى ومسح تناسلى لـ267 رأس ماشية بكفر الشيخ كلاب ضاله - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

تمكنت حملات مكافحة الكلاب الضالة بمديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، بإشراف الدكتور عبد الحكيم حامد أبو أسماعيل، مدير عام الطب البيطرى، والدكتور محمد السيد البراوى، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور ماجد يونس مدير إدارة الصحة العامة، من مكافحة 500 كلب ضال بمدن وقرى المحافظة من بدء الحملة يوم السبت الماضى.

وقال الدكتور عبد الحكيم حامد أبو إسماعيل، مدى عام الطب البيطرى، تأتى الحملة استكمالا للدور الخدمى الهام التى تقوم به المديرية فى الحفاظ على صحة المواطنين، فإن أعمال مكافحة الكلاب الضالة بمختلف الإدارات بالمحافظة تتوالى، للقضاء عليها.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع" تتم مكافحة الكلاب المسعورة بالرمى بالخرطوش، أما الكلاب الضالة بوضع مادة "استركنين" وهى مادة تحدث شلل للكلب فى أقل من دقيقة، أما مكافحة القطط باستخدام مادة "فوسفيد الزنك" يتم وضعها فى علب الزبادى وتموت القطة فى أقل من دقيقة.

وقال مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن لجنة الرش الجماعى بإدارة الرياض البيطرية، تمكنت من رش 250 من الأبقار والجاموس بناحية الشراقوة وداخل الوحدة وتم مسح تناسلى لـ17 رأس، 16 بقرة وجاموسة، وما زالت الحملات مستمرة بالمدن والقرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طب بيطرى كفر الشيخ يضبط أدوية منتهية الصلاحية ودجاج ولحوم غير صالحة

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

تحصين

محافحة الكلاب

رش جماعي

طب بيطرى




لا تفوتك
بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة