مكافحة 500 كلب ضال ورش جماعى ومسح تناسلى لـ267 رأس ماشية بكفر الشيخ

تمكنت حملات مكافحة الكلاب الضالة بمديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، بإشراف الدكتور عبد الحكيم حامد أبو أسماعيل، مدير عام الطب البيطرى، والدكتور محمد السيد البراوى، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور ماجد يونس مدير إدارة الصحة العامة، من مكافحة 500 كلب ضال بمدن وقرى المحافظة من بدء الحملة يوم السبت الماضى.

وقال الدكتور عبد الحكيم حامد أبو إسماعيل، مدى عام الطب البيطرى، تأتى الحملة استكمالا للدور الخدمى الهام التى تقوم به المديرية فى الحفاظ على صحة المواطنين، فإن أعمال مكافحة الكلاب الضالة بمختلف الإدارات بالمحافظة تتوالى، للقضاء عليها.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع" تتم مكافحة الكلاب المسعورة بالرمى بالخرطوش، أما الكلاب الضالة بوضع مادة "استركنين" وهى مادة تحدث شلل للكلب فى أقل من دقيقة، أما مكافحة القطط باستخدام مادة "فوسفيد الزنك" يتم وضعها فى علب الزبادى وتموت القطة فى أقل من دقيقة.

وقال مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن لجنة الرش الجماعى بإدارة الرياض البيطرية، تمكنت من رش 250 من الأبقار والجاموس بناحية الشراقوة وداخل الوحدة وتم مسح تناسلى لـ17 رأس، 16 بقرة وجاموسة، وما زالت الحملات مستمرة بالمدن والقرى.